Ленобласть подписала с акиматом Казахстана соглашение о сотрудничестве

Руководство Ленинградской области подписало деловое соглашение с акиматом Жамбылской области республики Казахстан, сообщается в Telegram-канале правительства 47 региона.

Речь идёт о соглашении в сферах торговли, экономики, науки, а также о гуманитарном, социальном и культурном сотрудничестве.

Благодаря взаимной договорённости будут созданы новые производственные и торговые цепочки и налажена экспортная логистика между Казахстаном и Ленобластью.

Говоря о плюсах взаимодействия, губернатор Александр Дрозденко отметил важность налаживания прежних объёмов автомобилестроения, а также поставок лесопродукции в союзную республику.

"Сегодня для нас важно сохранить объемы экономического производства в регионе, создать новые логистические цепочки и сменить рынки сбыта продукции ленинградских предприятий. Сейчас в приоритете — восстановление объемов автомобилестроения в Ленобласти и сбыт продукции лесопромышленного комплекса", — высказался Дрозденко.

Фото: "Админка Ленобласти" / Telegram