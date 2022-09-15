ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 10:51

Повелий дал старт осенней кампании по высадке деревьев и кустарников в Петербурге

фото ЗакС политика Повелий дал старт осенней кампании по высадке деревьев и кустарников в Петербурге

Петербургский вице-губернатор Анатолий Повелий объявил о начале совместной с горожанами осенней кампании по высадке деревьев и кустарников, информирует пресс-служба Смольного.

Под посадки специально выделили 21 участок в разных районах Северной столицы, где озеленение наиболее необходимо.

"Специалисты садово-парковых предприятий традиционно помогут горожанам правильно посадить растения своими руками – предоставят на месте саженцы и инвентарь, поддержат и дадут профессиональную консультацию", - рассказал Повелий.

Для высадки растений приготовили участки в Полежаевском, Удельном, Полюстровском, Колпинском парках.

В числе высаживаемых видов — липа, ель, ольха, ясень, береза, дуб, клён. В общей сложности свои места обретёт 371 дерево и 100 кустарников.

Общественная кампания будет идти до конца октября.

Всего же, без непосредственного участия петербуржцев, в городских зелёных зонах в течение осени будут высажены почти 5,5 тысяч деревьев и порядка 19 тысяч кустовых растений.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости15 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама