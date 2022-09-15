Повелий дал старт осенней кампании по высадке деревьев и кустарников в Петербурге

Петербургский вице-губернатор Анатолий Повелий объявил о начале совместной с горожанами осенней кампании по высадке деревьев и кустарников, информирует пресс-служба Смольного.

Под посадки специально выделили 21 участок в разных районах Северной столицы, где озеленение наиболее необходимо.

"Специалисты садово-парковых предприятий традиционно помогут горожанам правильно посадить растения своими руками – предоставят на месте саженцы и инвентарь, поддержат и дадут профессиональную консультацию", - рассказал Повелий.

Для высадки растений приготовили участки в Полежаевском, Удельном, Полюстровском, Колпинском парках.

В числе высаживаемых видов — липа, ель, ольха, ясень, береза, дуб, клён. В общей сложности свои места обретёт 371 дерево и 100 кустарников.

Общественная кампания будет идти до конца октября.

Всего же, без непосредственного участия петербуржцев, в городских зелёных зонах в течение осени будут высажены почти 5,5 тысяч деревьев и порядка 19 тысяч кустовых растений.