Прокуратура помогла водителю скорой помощи добиться положенной ему ковидной выплаты

Прокуратура Центрального района Петербурга провела проверку после поступившего от гражданина заявления о неисполнении законодательства в сфере здравоохранения, сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства.

Выяснилось, что СПб ГБУЗ "Городская станция скорой помощи" предоставила недостоверные сведения в СПб ГБУЗ "Медсантранс" о трудовой деятельности заявителя, в результате чего он лишился положенных ему ковидных выплат.

В октябре прошлого года в заявитель, являющийся водителем машины скорой помощи, обратился в городскую станцию скорой помощи с просьбой предоставить ему документ, который бы подтверждал, что он перевозил пациентов с коронавирусом в период с июля по август 2021 года. Несмотря на это составлявший отчёт врач-методист данное обстоятельство в справке не указал.

Тогда водитель решил самостоятельно обратиться в медучреждение, попросив проверить информацию по пациенту с COVID-19, которого он перевозил между больницами в июле прошлого года.

"Информация по пациенту была проверена и подтверждена, а ответ на ранее поступивший запрос – подписан заново "старой" датой", - констатировали в прокуратуре.

Как итог, ввиду подтверждённых нарушений главврачу медучреждения было внесено представление, которое впоследствии было рассмотрено и удовлетворено.