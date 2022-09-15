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Новости 11:35

Прокуратура помогла водителю скорой помощи добиться положенной ему ковидной выплаты

фото ЗакС политика Прокуратура помогла водителю скорой помощи добиться положенной ему ковидной выплаты

Прокуратура Центрального района Петербурга провела проверку после поступившего от гражданина заявления о неисполнении законодательства в сфере здравоохранения, сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства.

Выяснилось, что СПб ГБУЗ "Городская станция скорой помощи" предоставила недостоверные сведения в СПб ГБУЗ "Медсантранс" о трудовой деятельности заявителя, в результате чего он лишился положенных ему ковидных выплат.

В октябре прошлого года в заявитель, являющийся водителем машины скорой помощи, обратился в городскую станцию скорой помощи с просьбой предоставить ему документ, который бы подтверждал, что он перевозил пациентов с коронавирусом в период с июля по август 2021 года. Несмотря на это составлявший отчёт врач-методист данное обстоятельство в справке не указал.

Тогда водитель решил самостоятельно обратиться в медучреждение, попросив проверить информацию по пациенту с COVID-19, которого он перевозил между больницами в июле прошлого года.

"Информация по пациенту была проверена и подтверждена, а ответ на ранее поступивший запрос – подписан заново "старой" датой", - констатировали в прокуратуре.

Как итог, ввиду подтверждённых нарушений главврачу медучреждения было внесено представление, которое впоследствии было рассмотрено и удовлетворено.


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