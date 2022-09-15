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Новости 11:59

У жителя Ивановской области состоялся обыск по уже второму делу о дискредитации армии, возбужденному против него

фото ЗакС политика У жителя Ивановской области состоялся обыск по уже второму делу о дискредитации армии, возбужденному против него

В Шуе Ивановской области силовики провели обыск у местного жителя Сергея Веселова по уголовному делу о дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ), передает 15 сентября "ОВД-Инфо"*. К настоящему моменту против него возбуждено уже два дела по этой статье, отмечают правозащитники.

"Сегодня черновики какие-то взяли. Все остальное изъяли в прошлый раз", — рассказал гражданин "ОВД-Инфо"*. Как отмечается, протокол правоохранители не составили.

В начале августа силовики уже обыскивали жилье Веселова. Это произошло после возбуждения против него первого дела по статье 280.3 УК РФ из-за видеозаписей в его YouTube-канале.

Второе дело по той же статье возбудили против активиста 12 сентября из-за его речи с заседания суда по апелляционной жалобе, выложенной в YouTube. В своем выступлении он раскритиковал спецоперацию, а  сделанную запись опубликовал.

*Минюст внёс "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов


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