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Новости 13:45

В Петербург поставят новую снегоуборочную технику российского и белорусского производства

фото ЗакС политика В Петербург поставят новую снегоуборочную технику российского и белорусского производства

Власти Петербурга сообщили о скорых поставках новой снегоуборочной техники отечественного и белорусского производства, информирует пресс-служба Смольного.

Пока что город заключил три контракта на сумму 725 млн рублей, в рамках которых в Северную столицу привезут 222 единицы техники. Первые машины приедут в ближайшее время.

Петербургский градоначальник Александр Беглов напомнил, что ответственными за уборку дворов с этого года будут районные жилищные агентства, на баланс которых и будет поставляться новая техника.

В рамках первых контрактов в Северную столицу поставят коммунальные машины на базе трактора "Беларус-82.1", 85 уборочных машин МУ-320 на базе трактора "Беларус-320" и 57 универсальных фронтальных мини-погрузчиков. Указывается, что их манёвренность и компактность подходит для уборки дворов в Центральном районе.

Всего Смольный приобретёт 1185 тракторов, погрузчиков и мини-погрузчиков и 415 единиц различного навесного и прицепного оборудования.


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