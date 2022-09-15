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Новости 16:04

Горсуд огласил приговор по делу о фотографии Гитлера на сайте "Бессмертного полка"

фото ЗакС политика Горсуд огласил приговор по делу о фотографии Гитлера на сайте "Бессмертного полка"

Городской суд Петербурга огласил приговор по уголовному делу о распространении выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ) против Георгия Васильева, сообщила 15 сентября объединенная пресс-служба городских судов.

Васильев был признан виновным в том, что 5 мая 2020 года отправил на сайт "Бессмертного полка онлайн" заявку с фотографией Адольфа Гитлера "для публичной демонстрации неограниченному кругу лиц в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны". Суд счел, что петербуржец имел при этом "умысел на реабилитацию нацизма".

Сам Васильев вину не признал.

Суд назначил горожанину наказание в виде 300 часов обязательных работ. Отбывать их Васильев не будет в связи с истечением сроков уголовного преследования.


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