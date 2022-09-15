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Замглавы центра судебной экспертизы Минюста задержан в Москве по подозрению во взяточничестве

фото ЗакС политика Замглавы центра судебной экспертизы Минюста задержан в Москве по подозрению во взяточничестве

Заместитель директора Российского федерального центра судебной экспертизы (РФЦСЭ) при Минюсте Геннадий Бочаров задержан сотрудниками ФСБ в Москве по подозрению во взяточничестве, сообщил 15 сентября "Коммерсантъ".

По данным издания, Бочарова подозревают в получении взятки (ст. 290 УК РФ) и в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Утверждается, что он был взят с поличным, при этом сведений о сумме предполагаемого незаконного вознаграждения, а также о других деталях в настоящее время нет. Возбуждено уголовное дело, вопросом определения меры пресечения задержанному эксперту займется Басманный суд Москвы.

По долгу службы Бочаров курирует экспертную деятельность РФЦСЭ. Само учреждение проводит судебные экспертизы по уголовным, гражданским и арбитражным делам, а заодно и по делам об административных правонарушениях.


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