В Адмиралтейском районе начали обустраивать зону платной парковки

Петербургские дорожные службы приступили к созданию зоны платной парковки в Адмиралтейском районе города, информирует пресс-служба СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Петербурга".

Платный паркинг в районе начнёт работать с 1 ноября на 153 улицах. На магистралях установят специализированные знаки, а сами места пометят синей пунктирной краской. Пока что предупреждения затронули 50 улиц. У каждой зоны монтируют также 90 паркоматов для оплаты стоянки.

К концу года общая зона платной парковки Северной столицы составит около 28 тысяч машиномест на 364 городских улицах.