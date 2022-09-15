Беглов попал в четверку самых патриотических губернаторов по версии СРЗП

В Госдуме 15 сентября члены "Справедливой России — За правду" совместно со штабом Захара Прилепина презентовали патриотический рейтинг глав российских регионов, сообщил Telegram-канал "RTVI новости и видео".

В первую четверку рейтинга вошли глава Крыма Сергей Аксенов, глава Чечни Рамзан Кадыров, глава Чувашии Олег Николаев и губернатор Петербурга Александр Беглов. Позиции ниже достались губернатору Калужской области Владиславу Шапше, губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву и губернатору Орловской области Андрею Клычкову. Позиции в следующей четверке достались главам Белгородской, Брянской и Орловской областей, а также мэру Москвы.

Как отмечается, при подготовке рейтинга его составители учитывали публичную поддержку главами регионов спецоперации на Украине, а также принятие региональных законов по поддержке участников спецоперации и членов их семей, а также пропаганду действий российских военных.