Суд в Волгограде оштрафовал местного жителя на 690 тысяч рублей по 23 протоколам о дискредитации армии

Ворошиловский районный суд в два захода оштрафовал местного жителя Виталия Готру на 690 тысяч рублей по административным делам о дискредитации российской армии (ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ), сообщила 15 сентября "Медиазона"*. Заседания были посвящены рассмотрению в общей сложности 23 протоколов, составленных из-за "наклеек с текстом, направленным на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ", говорится на сайте суда.

Что именно было написано на листовках, неизвестно. Из сообщения судебной пресс-службы следует, что они были расклеены на улицах Волгограда в минувшем августе.

На прошлой неделе, 9 сентября, суд рассмотрел 12 протоколов против Готры и оштрафовал его на 360 тысяч рублей. В четверг, 15 сентября, суд изучил еще 11 протоколов и оштрафовал волгоградца еще на 330 тысяч рублей.

Наказание по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ для физического лица предполагает штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Судьи выписывали Готре штраф по каждому протоколу в размере 30 тысяч рублей.

*Минюст внес "Медиазону" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента