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Новости 10:23

Петербургским айтишникам выдали льготных ипотечных кредитов более чем на 4 млрд рублей

фото ЗакС политика Петербургским айтишникам выдали льготных ипотечных кредитов более чем на 4 млрд рублей

По состоянию на 1 сентября петербургские IT-специалисты получили 402 кредита по льготной ипотеке, в сумме составивших 4,3 млрд рублей, о чем сообщил вице-губернатор Станислав Казарин через свою пресс-службу. Чиновник напомнил, что меры поддержки были инициированы президентом. По данным Казарина, 97% профильных компаний в курсе льготной ипотеки для сотрудников. В целом вице-губернатор отмечает, что курируемая им отрасль прогрессирует.

"Город как крупный научно-технический комплекс является огромным потребителем различного рода IT-услуг. Он генерирует проекты, он эти проекты внедряет, он эти проекты дальше развивает", - приводятся его слова.

Петербург по востребованности льгот для айтишников уступает только Москве: помимо ипотеки, речь идет о прочих выплатах и об отсрочках от призыва. 


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