В России вновь подросла заболеваемость ковидом

Неуклонный рост новых случаев коронавируса наблюдается в России уже третий день подряд. Если 13 сентября федеральный оперштаб сообщал о 44 045 новых случаях болезни, то 16 сентября он отчитался уже о 59 035 заболевших за сутки.

В Петербурге также фиксируется увеличение количества новых пациентов. В пятницу объявлено о 3 879 случаях COVID-19 за сутки, при этом еще накануне сообщалось о 3 635 зараженных.

В целом за сутки в стране зафиксировано 4 178 госпитализаций (в Петербурге — 274) и 50 020 выздоровлений (в Петербурге — 2 547). Количество смертей, связанных с коронавирусом, составило 110 в масштабах всей России. Приблизительно пятая часть от них (21 смерть) зарегистрирована в Петербурге.