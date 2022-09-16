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Новости 11:53

Антимонопольщики выдали предупреждение компании-оператору аэропорта Пулково

фото ЗакС политика Антимонопольщики выдали предупреждение компании-оператору аэропорта Пулково

По жалобе авиакомпании "Победа" Федеральная антимонопольная служба вынесла официальное предупреждение компании "Воздушные ворота Северной столицы", управляющей аэропортом Пулково.

Как сообщает пресс-служба ведомства, служба подтвердила обоснованность жалобы: оператор аэропорта игнорировал заявки "дочки" "Победы" на предоставление доступа к наземной инфраструктуре. Между тем, если бы ООО "Победа Хэндлинг" смогло обслуживать самолеты на территории Пулково, это снизило бы стоимость авиабилетов. Нынешние тарифы оператора делают стоимость наземного обслуживания самолетов дороже на 40-50%, чем это обошлось бы "дочке" авиакомпании при ее допуске на территорию.

С точки зрения антимонопольщиков, действия "Воздушных ворот" представляют собой злоупотребление доминирующим положением на рынке. От оператора аэропорта потребовали рассмотреть заявки "Победы" в срок до 3 октября. В противном случае ведомство грозится возбудить антимонопольное дело.


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