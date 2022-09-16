КГИОП подал в суд на правообладателя дачи Фаберже в Осиновой Роще

Августовская инспекция сотрудников КГИОП на дачу Фаберже привела к подаче иска в Арбитражный суд Москвы, о чем говорится на сайте комитета. Его сотрудники установили, что противоаварийные работы на объекте культурного наследия не выполнены в срок. Более того, чиновники до сих пор не получили проектной документации на проведение восстановительных работ. Комплекс зданий и участок под ними находится на балансе у ФГБУК "Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры" (АУИПИК).

КГИОП требует от ответчика в течение года после нового судебного решения провести первоочередные противоаварийные работы, а в течение трех лет - отреставрировать его. В противном случае чиновники требуют штрафовать правообладателя на 100 тысяч за каждый факт неисполнения судебного решения и на 200 тысяч рублей ежемесячно - за каждое последующее неисполнение.

Вместе с тем истец направил заявление в УМВД по Выборгскому району Петербурга с просьбой возбудить против АУИПИК дело по ч. 1 ст. 243.1 УК.

В комитете напомнили, что не первый год пытаются добиться от владельцев дачи противоаварийных работ: попытки с 2013 года оказывались тщетными.

Дача Фаберже в Осиновой Роще, состоящая из шести представляющих историческую ценность строений, ведет свою историю с 1880-х годов. Спустя сто лет она серьезно пострадала от пожара.

фото: kgiop.gov.spb.ru