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Новости 13:23

В Петербурге прокуратура озаботилась содержанием детской площадки

фото ЗакС политика В Петербурге прокуратура озаботилась содержанием детской площадки

Прокуратура Невского района организовала проверку после падения ребенка с детской площадки, сообщила 16 сентября пресс-служба ведомства. Согласно предварительным сведениям, 11-летний мальчик накануне получил травмы на игровом комплексе во дворе дома № 1 по Народной улице.

Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

В ходе проверки прокуратура рассчитывает установить обстоятельства и причины произошедшего, а заодно оценить действия должностных лиц, ответственных за содержание и ремонт детской площадки. В ведомстве не исключают возможности принятия мер реагирования в случае, если будут выявлены основания для этого.

Фото: Telegram-канал "Прокуратура г. Санкт-Петербурга"


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