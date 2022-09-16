В Петербурге прокуратура озаботилась содержанием детской площадки

Прокуратура Невского района организовала проверку после падения ребенка с детской площадки, сообщила 16 сентября пресс-служба ведомства. Согласно предварительным сведениям, 11-летний мальчик накануне получил травмы на игровом комплексе во дворе дома № 1 по Народной улице.

Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

В ходе проверки прокуратура рассчитывает установить обстоятельства и причины произошедшего, а заодно оценить действия должностных лиц, ответственных за содержание и ремонт детской площадки. В ведомстве не исключают возможности принятия мер реагирования в случае, если будут выявлены основания для этого.

Фото: Telegram-канал "Прокуратура г. Санкт-Петербурга"