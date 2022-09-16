После забастовки на "Адмиралтейских верфях" СК приступил к проверке

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин отреагировал на сообщения в СМИ о забастовке в Петербурге, где рабочие выступили с экономическими требованиями.

"Около 100 сотрудников одной из коммерческих организаций в Санкт-Петербурге устроили забастовку из-за задержки заработной платы", - говорится в сообщении ведомства без указания конкретного предприятия.

Бастрыкин поручил петербургским подчиненным провести процессуальную проверку инцидента и доложить ему о результатах.

По всей видимости, речь идет о забастовке на территории завода "Адмиралтейские верфи", о которой накануне сообщила "Фонтанка". Суть конфликта в том, что около ста сотрудников подрядной организации "Эра" пожаловалась руководству завода на задержку зарплат. В результате, по словам источника издания, знакомого с позицией администрацией предприятия, деньги рабочим пообещали заплатить до 20 сентября.