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Новости 15:16

У Благовещенского моста отремонтируют здание дореволюционного туалета

фото ЗакС политика У Благовещенского моста отремонтируют здание дореволюционного туалета

На Васильевском острове, у Благовещенского моста приведут в порядок дореволюционную постройку в стиле модерн, имеющую адрес набережная Лейтенанта Шмидта, 2. Об этом пишет петербургское издание "Канонер". До конца советской эпохи сооружение использовалось как общественный туалет, пользовавшийся популярностью у туристов. В последующие десятилетия пришедший в неудовлеторительное состояние объект никак не использовался.

Руководство ГУП "Водоканал" собирается восстановить здание, выделяющееся на пешеходной части набережной. Представитель предприятия сообщил, что реставрация намечена на 2025 год.

В своем нынешнем архитектурном облике сооружение существует как минимум с 1906 года. Его дизайн разработал архитектор А. Соколов.


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