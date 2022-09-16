Петербуржец получил 15 суток ареста за свастику на лодыжке

Кировский районный суд Петербурга рассмотрел административное дело против горожанина Евгения Иванова по статье о пропаганде или публичном демонстрировании нацистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ), известила 16 сентября объединенная пресс-служба судов.

Как сообщается, 13 сентября в магазине "Семишагофф" на проспекте Стачек Иванов был задержан при попытке мелкого хищения товара на сумму, не превышающую 1 200 рублей. Как следует из данных судебной пресс-службы, там же петербуржец "публично демонстрировал атрибутику и символику схожую с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения", а именно — татуировку в виде свастики на лодыжке правой ноги.

В ходе судебного заседания Иванов вину признал и добавил, что сам испытывает дискомфорт от татуировки, а заодно заверил суд в стремлении изменить свою жизнь и отказаться от алкоголя.

Суд гражданина выслушал и назначил ему наказание в виде 15 суток административного ареста.