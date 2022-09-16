ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 15:17

Петербуржец получил 15 суток ареста за свастику на лодыжке

фото ЗакС политика Петербуржец получил 15 суток ареста за свастику на лодыжке

Кировский районный суд Петербурга рассмотрел административное дело против горожанина Евгения Иванова по статье о пропаганде или публичном демонстрировании нацистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ), известила 16 сентября объединенная пресс-служба судов.

Как сообщается, 13 сентября в магазине "Семишагофф" на проспекте Стачек Иванов был задержан при попытке мелкого хищения товара на сумму, не превышающую 1 200 рублей. Как следует из данных судебной пресс-службы, там же петербуржец "публично демонстрировал атрибутику и символику схожую с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения", а именно — татуировку в виде свастики на лодыжке правой ноги.

В ходе судебного заседания Иванов вину признал и добавил, что сам испытывает дискомфорт от татуировки, а заодно заверил суд в стремлении изменить свою жизнь и отказаться от алкоголя.

Суд гражданина выслушал и назначил ему наказание в виде 15 суток административного ареста.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости16 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама