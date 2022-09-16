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Новости 16:04

Жилком отчитался о почти полной готовности кровель к осеннему сезону

фото ЗакС политика Жилком отчитался о почти полной готовности кровель к осеннему сезону

Почти 100% кровель на крышах жилых домов Петербурга подготовлены к наступившей осени, известил 16 сентября жилищный комитет со ссылкой на Фонд капитального ремонта. По данным чиновников, в 2022 году капремонт выполняется на 245 крышах, причем первый слой окрытия готов уже на 240 из них.

Первый слой окрытия предназначен в первую очередь для гидроизоляции, он препятствует проникновению влаги на чердак и в квартиры через потолочные перекрытия, объяснили в жилкоме. На очереди сейчас стоят укладка второго, защитного слоя на мягких кровлях, установка колпаков и иные работы. Предполагается, что полностью они должны быть завершены к 1 октября.

Причиной отставания работ по пяти адресам чиновники назвали позднее заключение договоров. При этом они напомнили, что годом ранее насчитывалось 149 проблемных адресов.


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