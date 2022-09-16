На Пионерской площади открыли памятник основателю ТЮЗа

В Адмиралтейском районе Петербурга, перед зданием Театра юных зрителей 16 сентября торжественно открыли памятник его основателю, народному артисту СССР Александру Брянцеву, передает пресс-служба Смольного. Установку монумента, изготовленного скульптором Григорием Потоцким, приурочили к юбилею театра.

"Памятник его основателю Александру Брянцеву, вся жизнь которого была связана с Петербургом, станет прекрасным подарком коллективу театра и всем жителям нашего города на столетний юбилей ТЮЗа", - считает губернатор Александр Беглов.

По наблюдениям главы города, именно ТЮЗ в силу специфики репертуара стал первым в своем роде культурным учреждением для уже нескольких поколений. В пятницу, 16 сентября, театр открывает новый сезон спектаклем "Антигона", поставленной по одноименным пьесам Софокла и Жана Ануя.