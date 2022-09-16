ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 16:19

На Пионерской площади открыли памятник основателю ТЮЗа

фото ЗакС политика На Пионерской площади открыли памятник основателю ТЮЗа

В Адмиралтейском районе Петербурга, перед зданием Театра юных зрителей 16 сентября торжественно открыли памятник его основателю, народному артисту СССР Александру Брянцеву, передает пресс-служба Смольного. Установку монумента, изготовленного скульптором Григорием Потоцким, приурочили к юбилею театра.

"Памятник его основателю Александру Брянцеву, вся жизнь которого была связана с Петербургом, станет прекрасным подарком коллективу театра и всем жителям нашего города на столетний юбилей ТЮЗа", - считает губернатор Александр Беглов.

По наблюдениям главы города, именно ТЮЗ в силу специфики репертуара стал первым в своем роде культурным учреждением для уже нескольких поколений. В пятницу, 16 сентября, театр открывает новый сезон спектаклем "Антигона", поставленной по одноименным пьесам Софокла и Жана Ануя.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News
Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости16 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама