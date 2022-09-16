ЛДПР предложила выплачивать по 15 тысяч рублей на подготовку ребенка к школе

Фракция ЛДПР внесла на рассмотрение Заксобрания Петербурга проект федерального закона о ежегодных выплатах перед началом учебного года для родителей детей-школьников.

Депутаты предлагают выделять на ребенка по 15 тысяч рублей. Они посчитали, что федеральной казне это обойдется в 282 млрд рублей.

- Проведенный анализ позволил считать, что сумма в 15 тысяч рублей будет достаточной для сборов ребенка к школе, - сообщил ЗАКС.Ру лидер фракции Павел Иткин.

Размер выплат в ЛДПР предлагают ежегодно индексировать. Деньги, согласно проекту, должны выделять только на ребенка с российским гражданством и родителям, проживающим на территории России.

- Большое количество инициатив, которые вносила ЛДПР, казались странными, их по-разному оценивали, но через несколько лет они совершенно спокойно проходили и ложились в общее понимание происходящего. Не всегда они принимались под эгидой ЛДПР, но это уже нюансы, - отметил Иткин.

Аналогичный законопроект с такой же пояснительной запиской, как у петербургских депутатов ранее внесли на рассмотрение Волгоградской областной думы. Его подготовили местные представители ЛДПР. При этом на рассмотрении Госдумы уже находится инициатива о выплатах к началу учебного года. Ее авторами стали депутаты фракции "Справедливая Россия – За правду". Они предлагают выдавать по 21 тысяче рублей на ребенка. При этом справороссы отметили, что девочек собирать к школе затратнее, чем мальчиков.