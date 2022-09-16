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Новости 17:59

Смольный намерен за три года построить дороги на намыве

фото ЗакС политика Смольный намерен за три года построить дороги на намыве

Дирекция транспортного строительства Петербурга и Ленобласти объявила конкурс на обустройство дорожной сети на намыве Васильевского острова, сообщила 16 сентября "Фонтанка". Согласно планам, подрядчик должен будет выполнить работы в течение трех лет — к ноябрю 2025 года.

Начальная цена контракта составляет 4,95 миллиарда рублей. Предполагается, что в период с 2022 по 2024 годы будет проводиться подготовка и разработка документации, а непосредственно строительство дорог развернется уже в 2025 году.

Как пишет издание, работы развернутся на проспекте Крузенштерна, улицах Лисянского, Вадима Шефнера, Челюскина, Айвазовского, Чирикова и Гончарова, бульварах Александра Грина, Головнина и Вилькицком, а также в проезде № 20. Часть существующих дорог ждет реконструкция, сроки строительства других еще не определены.


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