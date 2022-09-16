Минюст исключил из списка иноагентов правозащитный проект "Апология"

Из перечня СМИ, выполняющих функцию иностранного агента, российское Министерство юстиции исключило ООО "Апология", о чем говорится на сайте ведомства. Речь идет о юрлице одноименного правозащитного проекта, помогающего задержанным.

Лишение иноагентского статуса стало возможным "в связи с отсутствием финансирования от иностранных источников в течение года, предшествовавшего дню подачи заявления об исключении из реестра".

По состоянию на ранний вечер 16 сентября в реестре СМИ-иноагентов Минюста насчитывается 183 позиции, и "Апология" в нем до сих пор фигурирует.