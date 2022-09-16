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Новости 18:29

Минюст исключил из списка иноагентов правозащитный проект "Апология"

фото ЗакС политика Минюст исключил из списка иноагентов правозащитный проект "Апология"

Из перечня СМИ, выполняющих функцию иностранного агента, российское Министерство юстиции исключило ООО "Апология", о чем говорится на сайте ведомства. Речь идет о юрлице одноименного правозащитного проекта, помогающего задержанным.

Лишение иноагентского статуса стало возможным "в связи с отсутствием финансирования от иностранных источников в течение года, предшествовавшего дню подачи заявления об исключении из реестра".

По состоянию на ранний вечер 16 сентября в реестре СМИ-иноагентов Минюста насчитывается 183 позиции, и "Апология" в нем до сих пор фигурирует.


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