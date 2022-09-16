Бизнес-омбудсмен Титов подтвердил уход с занимаемого поста

Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов подтвердил прекращение своих полномочий, сообщил 16 сентября "Интерфакс". Бизнес-омбудсмен уточнил агентству, что отработал два срока и не может претендовать на третий.

"Полномочия закончились. Сегодня эстафету должны подхватить другие. Кто следующий омбудсмен? Ответ на этот вопрос — абсолютная прерогатива президента", — приводит слова Титова "Интерфакс".

В свою очередь, в пресс-службе омбудсмена агентству уточнили, что полномочия Титова истекли еще в июне. Сейчас он координирует работу аппарата в ожидании сменщика. Согласно закону, один человек может занимать должность уполномоченного лишь два срока подряд.

По словам Титова, сейчас обсуждаются кандидатуры, при этом часть претендентов отсеивается, а часть отказывается сама. "Лично я считаю, что омбудсмен обязательно должен иметь предпринимательский опыт. Что называется, на своей шкуре ощутить все проблемы, все риски заниматься бизнесом в нашей стране", — выразил мнение Титов, оговорившись при этом, что окончательное решение все равно будет за президентом.