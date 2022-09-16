Две трети выявленных в Выборгском районе свалок ликвидируют к концу 2023 года

На территории Выборгского района Петербурга сейчас зафиксировано 20 незаконных свалок, сообщила пресс-служба губернатора 16 сентября со ссылкой на главу районной администрации Виктора Полунина. Согласно имеющимся планам, к концу 2023 года должны быть ликвидированы 13 из них — четыре в этом году и девять в следующем.

До конца 2022 года уничтожению подлежат несанкционированные свалки на Вокзальном шоссе напротив д. 63-53, на улице Шишкина и Ленинградской улице, а заодно и близ Шуваловского парка. В 2023 году ожидается ликвидация трех свалок на проспекте Энгельса, на Суздальском проспекте и проспекте Культуры, на Донецкой, Кооперативной и Заречной улицах, а также в 3-м Верхнем переулке.

Оставшиеся семь свалок, по словам Полунина, должны исчезнуть в 2024 году.

Фото: pixabay