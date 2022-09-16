ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 20:22

Две трети выявленных в Выборгском районе свалок ликвидируют к концу 2023 года

фото ЗакС политика Две трети выявленных в Выборгском районе свалок ликвидируют к концу 2023 года

На территории Выборгского района Петербурга сейчас зафиксировано 20 незаконных свалок, сообщила пресс-служба губернатора 16 сентября со ссылкой на главу районной администрации Виктора Полунина. Согласно имеющимся планам, к концу 2023 года должны быть ликвидированы 13 из них — четыре в этом году и девять в следующем.

До конца 2022 года уничтожению подлежат несанкционированные свалки на Вокзальном шоссе напротив д. 63-53, на улице Шишкина и Ленинградской улице, а заодно и близ Шуваловского парка. В 2023 году ожидается ликвидация трех свалок на проспекте Энгельса, на Суздальском проспекте и проспекте Культуры, на Донецкой, Кооперативной и Заречной улицах, а также в 3-м Верхнем переулке.

Оставшиеся семь свалок, по словам Полунина, должны исчезнуть в 2024 году.

Фото: pixabay


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости16 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама