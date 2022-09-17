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Новости 11:08

На новый клип Оксимирона пожаловались Бастрыкину

фото ЗакС политика На новый клип Оксимирона пожаловались Бастрыкину

Вернувшийся в Петербург после длительного мирового турне рэпер Оксимирон выпустил новый клип под названием "ОЙДА". Через два часа после премьеры в Следственный комитет поступила жалоба от общественной организации "Зов народа", которая попросила рассмотреть вопрос о привлечении автора и исполнителя к уголовной ответственности. Копию документа опубликовал Telegram-канал SHOT.

"Что данный человек делает в России?" - пытаются узнать составители обращения у Александра Бастрыкина.

Авторы заявления в правоохранительные органы усматривают в тексте произведения признаки экстремизма. Больше всего их задела строчка, поэтически описывающая флаг, с которым себя ассоциирует лирический герой. "Зов народа" видит в описываемом предмете флаг "современных власовцев".


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