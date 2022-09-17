В Петергофе благоустроили первую площадку для владельцев собак

Первая в Петергофе площадка, приспособленная для выгула и дрессировки собак, открылась после многочисленных просьб граждан, о чем сообщила пресс-служба петербургского отделения "Единой России". Объект на улице Халтурина площадью 1 тысячу кв. метров проинспектировал депутат ЗакСа Михаил Барышников, предположивший, что новый специализированный тип площадок поспособствует повышению культуры ухода за домашними животными. Главное для него - наличие урн и пакетов для уборки за питомцами: это новшество в будущем единоросс хотел бы распространить и на другие локации в пределах своей избирательной территории.

"Жителей с животными в этом районе много. Здесь особая зона, где можно потренироваться, поиграть собакам и отдохнуть их владельцам. Площадка современная, освещенная, сюда можно приходить допоздна", - рассказал парламентарий.

Барышников вместе с коллегами попросил районную полицию взять двор на особый контроль для того, чтобы дети чувствовали себя защищеннее.

В партии подчеркивают, что создание площадки нового типа в Петродворцовом районе стало возможным благодаря реализации так называемой народной программы ЕР.

фото: пресс-служба петербургского отделения ЕР