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Новости 12:40

В Петербурге задержали подозреваемого в оправдании терроризма из-за постов двухлетней давности

фото ЗакС политика В Петербурге задержали подозреваемого в оправдании терроризма из-за постов двухлетней давности

В Шушарах сотрудники центра "Э" задержали 34-летнего мужчину, против которого возбудили уголовное дело об оправдании терроризма (ч.2 ст.205.2 УК). Гражданин имеет статус подозреваемого, сообщает пресс-служба петербургского главка МВД.

По версии силовиков, задержанный в апреле 2020 года размещал в социальной сети "ВКонтакте" высказывания с признаками оправдания террористической деятельности. Установлено, что публиковались комментарии и посты два года назад с территории Купчино.

Издание "Фонтанка" дополняет сюжет подробностями: по его сведениям, в изолятор временного содержания на двое суток поместили нигде официально не трудоустроенного псковича, который приехал в Петербург на заработки. Теперь ему грозит до семи лет заключения.


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