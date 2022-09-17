В Петербурге задержали подозреваемого в оправдании терроризма из-за постов двухлетней давности

В Шушарах сотрудники центра "Э" задержали 34-летнего мужчину, против которого возбудили уголовное дело об оправдании терроризма (ч.2 ст.205.2 УК). Гражданин имеет статус подозреваемого, сообщает пресс-служба петербургского главка МВД.

По версии силовиков, задержанный в апреле 2020 года размещал в социальной сети "ВКонтакте" высказывания с признаками оправдания террористической деятельности. Установлено, что публиковались комментарии и посты два года назад с территории Купчино.

Издание "Фонтанка" дополняет сюжет подробностями: по его сведениям, в изолятор временного содержания на двое суток поместили нигде официально не трудоустроенного псковича, который приехал в Петербург на заработки. Теперь ему грозит до семи лет заключения.