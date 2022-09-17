Ушел из жизни кинорежиссер Игорь Масленников

В возрасте 90 лет умер советский и российский режиссер, народный артист РСФСР Игорь Масленников, о чем сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Союза кинематографистов России.

"Игорь Масленников скончался, нам позвонила утром его дочь", - рассказал собеседник агентства.

Прощание с известным деятелем культуры будет организовывать петербургский Союз кинематографистов: Масленников с детства жил, учился и работал в Ленинграде.

Наиболее известное произведение режиссера - телесериал "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", снятый на "Ленфильме" в 1979-1986 годах по мотивам произведений Артура Конан Дойля.

фото: Телеканал Культура / YouTube (скриншот)