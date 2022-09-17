Володину пришла в голову идея переподчинить школы

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин озадачился вопросом подведомственности общеобразовательных школ в России. Его позиция, изложенная в персональном Telegram-канале, такова, что нахождение этих учреждений на муниципальном уровне власти, возможно, изжило себя.

"Есть проблемы: нехватка учителей и состояние самих школ. Для решения этих задач ответственность за школы необходимо поднять на региональный уровень", - написал единоросс.

Своим читателям он предложил проголосовать за идею переноса школ в сферу компетенции региональных чиновников. Вариантов ответа предложено три: положительный, отрицательный и "все равно".