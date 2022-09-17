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Новости 16:28

Волонтеры убрали мусор на берегу Финского залива в Курортном районе

фото ЗакС политика Волонтеры убрали мусор на берегу Финского залива в Курортном районе

В Петербурге прошел крупный субботник под эгидой всероссийской акции "Вода России": волонтеры собрались в Смолячково с тем, чтобы очистить от мусора берег Финского залива. Как сообщает пресс-служба городского правительства, весь найденный и собранный мусор на пляже тщательно отсортировали: пластиковые, стеклянные и металлические предметы отправили на переработку, а отходы различных классов опасности сдали в специальный экотерминал.

"Петербургские водоемы – часть нашей среды.  Их берега должны поддерживаться в чистоте. От этого зависит экологическое благополучие города. Добиться этого мы можем только общими усилиями", - считает губернатор Александр Беглов.

Помимо физического труда, на берегу организовали лекции, посвященные экологической проблематике. Детей привлекли к играм и тематическим мастер-классам. Акция "Вода России" с почти десятилетней историей считается крупнейшим добровольческим экопроектом в стране, в нем участвуют десятки регионов.

фото: пресс-служба Смольного


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 

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