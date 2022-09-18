ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 10:20

Глава центра им. Гамалеи: В РФ смертность от коронавируса выросла в 3,5 раза

фото ЗакС политика Глава центра им. Гамалеи: В РФ смертность от коронавируса выросла в 3,5 раза

Руководитель центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о летальной статистке по COVID-19. Данные учёный привёл в интервью ТАСС.

"Смертность [от коронавируса] выросла в 3,5 раза. Она может вырасти до 200 смертей в сутки, потом выйдем на плато", — поделился прогнозами Гинцбург.

В то же время, добавил специалист, пока что в стране может наблюдаться существенный рост суточной ковид-заболеваемости, однако "система здравоохранения с этим справится".

Не так давно главный санитарный врач в РФ Анна Попова сообщила, что эпидемобстановка в стране контролируемая. Волна заболеваемости перемещается из Москвы и Петербурга в остальные регионы.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости18 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама