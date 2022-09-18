Глава центра им. Гамалеи: В РФ смертность от коронавируса выросла в 3,5 раза

Руководитель центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о летальной статистке по COVID-19. Данные учёный привёл в интервью ТАСС.

"Смертность [от коронавируса] выросла в 3,5 раза. Она может вырасти до 200 смертей в сутки, потом выйдем на плато", — поделился прогнозами Гинцбург.

В то же время, добавил специалист, пока что в стране может наблюдаться существенный рост суточной ковид-заболеваемости, однако "система здравоохранения с этим справится".

Не так давно главный санитарный врач в РФ Анна Попова сообщила, что эпидемобстановка в стране контролируемая. Волна заболеваемости перемещается из Москвы и Петербурга в остальные регионы.