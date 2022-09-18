В Петербурге открылся обновлённый Московский рынок

Минувшим днём, 17 сентября, в Петербурге начал принимать посетителей обновлённый Московский рынок, который реконструировали рядом с метро "Электросила".

На обновление общественного пространства ушло не менее 200 млн рублей. Площадь рынка превышает 4 тысячи кв. метров. На территории, подобной Василеостровскому рынку, обустроили гастрономические лавки и непосредственно рынок, на котором можно будет купить в том числе фермерскую продукцию. Для посетителей доступны как минимум 700 посадочных мест.

Обновлённый дизайн слился с очертаниями своего предшественника и сохранил архитектуру сталинского неоклассицизма. В ходе работ восстановили мозаичный гранитный пол и стены из белого мрамора, масштабные парадные лестницы с чугунными перилами и огромные панорамные окна.