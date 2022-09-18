В МО "Малая Охта" объяснили, почему отправили детей в танковый парк, где человек умер под колёсами БТР

Школьники поехали с экскурсией в танковый парк "Стальной десант", где по несчастному случаю под колёсами БТР погиб человек, не зная об инциденте, рассказали в разговоре с "Фонтанкой" в администрации МО "Малая Охта".

"Никаких отзывов при выборе поставщика мы не нашли. То, что вы говорите, я слышу впервые. Рекламаций никаких поводу этой фирмы я не видела ни в интернете, ни на сайте. В госзакупках они не внесены в реестр недобросовестных поставщиков", — поделилась в разговоре с изданием руководительница МА МО Александра Маневич.

Кроме того, чиновница заявила, что школьники отправляются в "Стальной десант" уже не впервые, и что раньше "всё было очень хорошо", и все вернулись домой целыми.

Отметим, что в "Стальной десант" школьников отправляли в рамках "военно-патриотического воспитания граждан".

На полигоне, где проходят обозначенные учения, в 2020 году погиб бизнесмен Андрей Кожевин в ходе частного корпоратива.