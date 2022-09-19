ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 9:48

Пенсионерке удалось отсудить 50 тысяч рублей за упавшую на неё глыбу льда

фото ЗакС политика Пенсионерке удалось отсудить 50 тысяч рублей за упавшую на неё глыбу льда

Петербургская пенсионерка смогла отсудить у управляющей компании 50 тысяч рублей из-за упавшей на неё с крыши глыбы льда: проверку обстоятельств произошедшего проводила городская прокуратура, сообщается в пресс-служба надзорного органа.

Выяснилось, что зимой текущего года пожилая дама была сильно травмирована из-за упавшей на неё наледи. Инцидент произошёл у дома № 24/1 по Садовой улице. Травмы пенсионерка получила из-за того, что управляющая компания, ответственная за содержание дома, вовремя не убрала с крыши сосульки и снег.

Прокурор Центрального района Петербурга направил в суд иск о взыскании с ТСЖ "Крылова-1" компенсации морального вреда. Суд в итоге заявление удовлетворил, и теперь пострадавшая получит 50 тысяч рублей.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости19 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама