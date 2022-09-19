Пенсионерке удалось отсудить 50 тысяч рублей за упавшую на неё глыбу льда

Петербургская пенсионерка смогла отсудить у управляющей компании 50 тысяч рублей из-за упавшей на неё с крыши глыбы льда: проверку обстоятельств произошедшего проводила городская прокуратура, сообщается в пресс-служба надзорного органа.

Выяснилось, что зимой текущего года пожилая дама была сильно травмирована из-за упавшей на неё наледи. Инцидент произошёл у дома № 24/1 по Садовой улице. Травмы пенсионерка получила из-за того, что управляющая компания, ответственная за содержание дома, вовремя не убрала с крыши сосульки и снег.

Прокурор Центрального района Петербурга направил в суд иск о взыскании с ТСЖ "Крылова-1" компенсации морального вреда. Суд в итоге заявление удовлетворил, и теперь пострадавшая получит 50 тысяч рублей.