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Новости 11:41

В Карелии по двум уголовным делам задержали администратора пацифистского Telegram-канала

фото ЗакС политика В Карелии по двум уголовным делам задержали администратора пацифистского Telegram-канала

В Карелии полиция задержала администратора пацифистского Telegram-канала Сергея Другова, информирует издание "7х7". В отношении активиста расследуется два уголовных дела.

Знакомые Другова рассказали журналистам, что ночью 19 сентября он предпринял попытку уехать из города, в котором проживает, однако его задержали силовики. Ему предъявили обвинение, после чего он написал явку с повинной, "чтобы от него быстрее отстали". Весной он администрировал пацифистский Telegram-канал, где публиковал петиции и расклейку зелёных лент.

Первое уголовное дело в отношении Другова касается фейков про армию из-за репоста записи про Мариуполь. Позднее он сделал критический коллаж, что послужило поводом для возбуждения дела о реабилитации нацизма. В региональном ФСБ журналисту "7х7" сообщили, что пока информации о разбирательстве по вопросу Другова у них нет.


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