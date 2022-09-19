Обвиняемого во взятке тюменского единоросса исключили из партии

Президиум регионального политсовета "Единой России" решил исключить из парии экс-руководителя управы Калининского административного округа Тюмени Александра Сухомяткина, дискредитировавшего имя ЕР, передаёт РИА "Новости".

Сухомяткин находится под домашним арестом в рамках уголовного дела о взятках.

Как полагают следователи, в период с ноября 2021 по июнь 2022 года бывший единоросс, будучи должностным лицом, получил от директора ООО "Перестрой-КА" взятку в особо крупном размере в виде стройматериалов на сумму более 2 млн рублей за покровительство обозначенной фирме.

РИА "Новости" уточняет, что начиная с 16 сентября Сухомяткин покинул должность главы управы по собственному желанию.