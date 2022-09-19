На школе в Киришах установили мемориальную табличку в память о погибшем на Украине военном

На стене школы № 6, расположенной в Киришах Ленинградской области, появилась мемориальная табличка в память о военнослужащем, который погиб на Украине. Фотографии с места событий опубликованы в официальной группе Информационного центра "Кириши" в соцсети "ВКонтакте".

Указывается, что погибшим был 21-летний Александр Егоров. Он умер при исполнении долга в ходе военной спецоперации. Его посмертно наградили орденом Мужества.

Напомним также, что в Луге открыли "Сад памяти" в честь военных, которые умерли во время СВО.