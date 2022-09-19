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Новости 13:24

Леноблсуд начал рассматривать дело о геноциде советского народа

фото ЗакС политика Леноблсуд начал рассматривать дело о геноциде советского народа

Ленинградский областной суд 19 сентября приступил к рассмотрению иска о признании оккупации Ленобласти в 1941-1944 годах военным преступлением, преступлением против человечности и геноцидом советского народа, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Истцом выступила региональная прокуратура. Ее представители заявили о рассекречивании архивных документов и свидетельств о преступлениях нацистов в годы Великой Отечественной войны. Всего за время оккупации на территории Ленобласти были убиты, замучены, тяжело ранены или угнаны на работу в нацистскую Германию более 435 тысяч человек, заявил заместитель регионального прокурора Сергей Виноградов.

По его словам, архивные документы, которые есть в материалах дела, доказывают, что это было целенаправленное истребление советских граждан ради освобождения жизненного пространства для немецкого населения.

В ходе рассмотрения иска ожидаются выступления историков, краеведов и очевидцев нацистской оккупации. Первым в суд вызвали ведущего научного сотрудника Санкт-Петербургского института истории РАН Бориса Ковалева.

Напомним, ранее аналогичный иск начал рассматривать Горсуд Петербурга. Петербургская прокуратура требует признать военным преступлением, преступлением против человечности и геноцидом советского народа блокаду Ленинграда нацистскими войсками и их союзниками.

Сергей Еремеев


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