ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 13:45

Депутаты ЗакСа Петербурга не поддержали идею по ограничению онлайн-сервисов игр

фото ЗакС политика Депутаты ЗакСа Петербурга не поддержали идею по ограничению онлайн-сервисов игр

Постоянная комиссия по молодежной политике, делам общественных объединений и цифровизации Законодательного собрания Петербурга решила не поддерживать инициативу коллег из Владимирской области по ограничению распространения компьютерных игр, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. Депутат от ЛДПР и председатель комиссии Андрей Малков на заседании 19 сентября сообщил, что в петербургский парламент поступило обращение от председателя ЗакСа Владимирской области. В нем депутат предлагает рассмотреть вопрос об ограничении работы онлайн-сервисов цифрового распространения компьютерных игр и их рекламы, рассказал Малков.

Он уточнил, что комиссия заранее обратилась в комитет по образованию и в комитет по информатизации и связи Петербурга. Последний сообщил о положительных сторонах "игрофикации общества", заявил Малков.

— Комитет по информатизации и связи позволил себе отметить, что тезис о негативном влиянии видеоигр на наших детей требует большей доказательной базы, — сказал председатель комиссии.

Депутат добавил, что также чиновники комитетов рассказали о мерах, которые проводятся в Петербурге в обсуждаемой области.

Малков предложил депутатам принять решение о том, что в Петербурге преждевременно вводить меры по ограничению работы онлайн-сервисов. При этом можно предложить федеральному исполнительному органу власти подумать о проведении более глубокого анализа ситуации с компьютерными играми и их влиянием на детей. Члены комиссии предложение Маркова поддержали.

Ранее это же предложение председателя ЗакСа Владимирской области поддержали в парламенте Ленинградской области. Там депутаты решили, что "детей надо защитить от негативной компьютерной информации, не позволить их "зомбировать" и вызвать тягу к компьютерным играм", сообщили в пресс-службе областного ЗакСа. 

София Саттарова


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости19 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама