Депутаты ЗакСа Петербурга не поддержали идею по ограничению онлайн-сервисов игр

Постоянная комиссия по молодежной политике, делам общественных объединений и цифровизации Законодательного собрания Петербурга решила не поддерживать инициативу коллег из Владимирской области по ограничению распространения компьютерных игр, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. Депутат от ЛДПР и председатель комиссии Андрей Малков на заседании 19 сентября сообщил, что в петербургский парламент поступило обращение от председателя ЗакСа Владимирской области. В нем депутат предлагает рассмотреть вопрос об ограничении работы онлайн-сервисов цифрового распространения компьютерных игр и их рекламы, рассказал Малков.

Он уточнил, что комиссия заранее обратилась в комитет по образованию и в комитет по информатизации и связи Петербурга. Последний сообщил о положительных сторонах "игрофикации общества", заявил Малков.

— Комитет по информатизации и связи позволил себе отметить, что тезис о негативном влиянии видеоигр на наших детей требует большей доказательной базы, — сказал председатель комиссии.

Депутат добавил, что также чиновники комитетов рассказали о мерах, которые проводятся в Петербурге в обсуждаемой области.

Малков предложил депутатам принять решение о том, что в Петербурге преждевременно вводить меры по ограничению работы онлайн-сервисов. При этом можно предложить федеральному исполнительному органу власти подумать о проведении более глубокого анализа ситуации с компьютерными играми и их влиянием на детей. Члены комиссии предложение Маркова поддержали.

Ранее это же предложение председателя ЗакСа Владимирской области поддержали в парламенте Ленинградской области. Там депутаты решили, что "детей надо защитить от негативной компьютерной информации, не позволить их "зомбировать" и вызвать тягу к компьютерным играм", сообщили в пресс-службе областного ЗакСа.

София Саттарова