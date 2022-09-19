Члены Молодёжного парламента раскритиковали закон Смольного об уличных музыкантах

Председатель постоянной комиссии по молодежной политике, делам общественных объединений и цифровизации Законодательного собрания Петербурга и депутат от ЛДПР Андрей Малков на заседании 19 сентября сообщил, что члены Молодежного парламента Артем Белов, Владимир Фатиев и Роман Раев обратились с предложением по совершенствованию регионального законодательства. Речь идет о регулировании выступления уличных музыкантов, уточнил Белов, представивший доклад единомышленников.

Член Молодежного парламента заявил, что к нему часто обращаются уличные артисты с просьбой помочь наладить их взаимодействие с городскими властями и жителями города. По мнению Белова, уличные артисты — один из брендов Петербурга, который должен остаться на улицах города. Белов заявил, что ознакомился с предложенным администрацией Петербурга законопроектом по регулированию выступлений на улицах.

— Главным в таком законе должен быть не разрешительный, а заявительный принцип. Желательно, чтобы положительное решение принималось автоматически, если все критерии заявителем соблюдены. Если это положение не заложить в закон, администрация сделает так, как удобно ей, а мы должны сделать максимально комфортный закон для всех, на кого он будет распространяться, — считает Белов.

Он отметил, что в существующей форме законопроекта артист должен подавать заявку за две недели до выступления. Белов уверен, что срок можно сократить до одного часа:

— Как вы себе представляете музыканта, который за две недели будет знать, когда к нему муза придет?

Белов заявил, что он с другими членами Молодежного парламента изучили опыт Москвы в регулировании выступлений музыкантов. Там цифровая платформа работает очень эффективно, уверил Белов.

Члены комиссии отметили, что вопрос уже давно обсуждается в парламенте. Лидер фракции ЛДПР Павел Иткин заявил, что популярные места, где можно получить высокий доход, будут бронировать и за два месяца.

— Вы прошли достаточно серьезный отбор и должны понимать, что просто фонтанировать идеями — это не то же самое, что предоставлять готовый материал. Действительно, вопрос непростой. Было несколько рабочих групп, еще в прошлом созыве, приходило достаточно много компетентных экспертов. То, что озвучивают музыканты, которые ждут музу, оно не всегда ложится в контекст правды жизни с высокой конкуренцией за высокодоходные места, —сказал Иткин.

Другие парламентарии также отметили, что в вопросе регулирования уличных артистов есть много моментов, которые стоит учитывать. Малков предложил помочь молодым коллегам собрать нормативно-правовую базу, а затем переключить их на комиссию по культуре.

Напомним, в прошлом созыве ЗакСа законопроект о регулировании выступлений уличных музыкантов внес депутат от "Единой России" Денис Четырбок. Тема вызвала много вопросов, которые пытались разрешить на рабочих группах. Документ Четырбока все еще окончательно не принят. В текущем созыве аналогичный законопроект в парламент внесло правительство Петербурга. Его пока на заседании ЗакСа не рассматривали.

София Саттарова