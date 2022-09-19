Депутаты Заксобрания задумались об увеличении количества участков мировых судей в Петербурге

На заседании комиссии по вопросам правопорядка и законности депутаты петербургского Заксобрания высказались в пользу подготовки новой федеральной инициативы, известила пресс-служба городского парламента 19 сентября. К участию в работе законотворцы планируют подключить депутатов Госдумы Сергея Боярского и Александра Тетердинко.

Как сообщается, петербургские депутаты намерены подготовить изменения в федеральное законодательство с тем, чтобы увеличить количество участков мировых судей в городе с 211 до 233.

Также комиссия решила обратиться к губернатору Александру Беглову по вопросу изменений в городской закон "О Реестре государственных должностей Санкт-Петербурга и Реестре должностей государственной гражданской службы Санкт-Петербурга" в части, касающейся увеличения окладов сотрудников аппарата мировых судей.