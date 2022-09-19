С начала года число жалоб на вывоз ТКО значительно сократилось

Заместитель председателя комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Иван Казаков выступил 19 сентября на заседании комиссии по городскому хозяйству и созданию комфортной городской среды Законодательного собрания Петербурга, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Казаков сообщил, что с начала года значительно снизилось количество жалоб петербуржцев на систему обращения с отходами. По представленным им данным, через портал "Наш Санкт-Петербург" в I квартале 2022 года поступило 6337 обращений. Из них 3308 - в январе, 2224 - в феврале, 1020 - в марте, уточняется в представленной чиновников инфографике. Там же сказано, что во II и III кварталах число обращений снизилось до 801 и 507 соответственно.

Казаков отметил, что также снизилось количество жалоб, которые поступили через системы "Инцидент менеджмент", платформы обратной связи и диспетчерской службы. Там тоже основная часть обращений поступила в январе 2022 года. В текущем квартале их количество составляет несколько сотен, следует из инфографики. В диспетчерскую службу во II и III кварталах поступило еще меньше звонков: 43 и 28 соответственно. Казаков отметил, что часть обращений не касаются невывоза мусора. Запросы по этой теме сейчас находятся в пределах погрешности, добавил чиновник.







Напомним, с 1 январе 2022 года в Петербурге начала действовать "мусорная реформа". Первые дни петербуржцы жаловались, что из их дворов стали реже вывозить отходы.

София Саттарова