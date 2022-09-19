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Общественная палата ЛНР призвала Пасечника "немедленно" устроить референдум о вхождении в Россию

фото ЗакС политика Общественная палата ЛНР призвала Пасечника "немедленно" устроить референдум о вхождении в Россию

Общественная палата Луганской народной республики обратилась к ее главе Леониду Пасечнику с просьбой незамедлительно провести референдум о вхождении в состав России, пишет 19 сентября ТАСС со ссылкой на текст документа. В частности, свою просьбу авторы обосновали стремлением обезопасить ЛНР.

"Общественная палата Луганской Народной Республики выступает с инициативой немедленного проведения референдума о признании Луганской Народной Республики субъектом Российской Федерации", — говорится в обращении ОП.

В тексте выражается уверенность в том, что "инициатива будет полностью поддержана народом Луганщины". Что касается вхождения в состав России, то оно, согласно представлениям авторов, "не только станет торжеством исторической справедливости, но и обезопасит территорию республики, откроет новые возможности на пути возрождения и восстановления мощи" края и возвращения его к мирной жизни.

Фото: pixabay


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