ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 17:58

Петербург и Астану свяжут прямые авиарейсы

фото ЗакС политика Петербург и Астану свяжут прямые авиарейсы

Начиная с 30 октября Петербург и столицу Казахстана Астану свяжет прямое авиасообщение. Осуществлять перелёты будет компания SCAT Airlines. Рейсы будут отправляться в соседнюю с РФ страну дважды в неделю.

"Перевозчик будет выполнять рейсы два раза в неделю: по пятницам и воскресеньям", - отчитались в пресс-служба "Воздушных ворот Северной столицы".

Граждане будут летать на самолётах модели Boeing 737. Из Астаны вылеты будут осуществляться в 20:50 по местному времени с прибытием в Петербург в 22:10. В обратном направлении вылет из города на Неве в 23:20 и прилёт в казахстанскую столицу в 6:40 часов утра следующего дня. Во всех случаях указано местное время.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости19 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама