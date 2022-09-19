Петербург и Астану свяжут прямые авиарейсы

Начиная с 30 октября Петербург и столицу Казахстана Астану свяжет прямое авиасообщение. Осуществлять перелёты будет компания SCAT Airlines. Рейсы будут отправляться в соседнюю с РФ страну дважды в неделю.

"Перевозчик будет выполнять рейсы два раза в неделю: по пятницам и воскресеньям", - отчитались в пресс-служба "Воздушных ворот Северной столицы".

Граждане будут летать на самолётах модели Boeing 737. Из Астаны вылеты будут осуществляться в 20:50 по местному времени с прибытием в Петербург в 22:10. В обратном направлении вылет из города на Неве в 23:20 и прилёт в казахстанскую столицу в 6:40 часов утра следующего дня. Во всех случаях указано местное время.