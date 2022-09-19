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Суд в Оренбурге отменил два взыскания фигуранту дела "Сети"* Филинкову

фото ЗакС политика Суд в Оренбурге отменил два взыскания фигуранту дела "Сети"* Филинкову

Центральный районный суд Оренбурга отменил два дисциплинарных взыскания, назначенных фигуранту дела "Сети"* Виктору Филинкову администрацией ИК-1 в Оренбургской области, рассказал 19 сентября Telegram-канал RUPRESSION.

В мае 2022 года администрация колонии назначила Филинкову пять суток штрафного изолятора и два месяца в помещении камерного типа. Теперь состоялось обжалование этих взысканий в суде.

По подсчетам RUPRESSION, к настоящему моменту защите Филинкова удалось обжаловать 17 взысканий, назначенных колонией. В то же время еще 17 исков были проиграны, по ним готовятся апелляции в суды вышестоящих инстанций.

Кроме того, 7 сентября суд третьей инстанции отменил два взыскания, наложенные на Филинкова вскоре после его прибытия в колонию, а вместе с ними и его отправку в одиночную камеру на карантин.

"К сожалению, победы в обжаловании прошедших взысканий не влияют на нынешние условия Виктора. Он продолжает регулярно получать новые взыскания. Так, вчера закончился очередной месяц ПКТ, который Виктор провел в одиночной камере", — отметили соратники Филинкова.

*Организация "Сеть" признана террористической, её деятельность запрещена на территории РФ


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