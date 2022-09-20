Думский комитет предложил запретить иностранным фондам проведение экологической экспертизы

Комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды предложил запретить иностранным агентам и зарубежным фондам проводить в России экологическую экспертизу, сообщило РИА Новости 20 сентября. Как сообщили агентству собеседники, авторы инициативы преследуют цель "исключить злоупотребление данными со стороны недобросовестных иностранных компаний".

"Крупные международные экологические фонды долгое время работали на территории нашей страны. К сожалению, в такой благородной и единой миссии, как сохранение природы, мы нередко сталкивались с деятельностью, которая выходила за рамки полномочий иностранных коллег", — приводит агентство сообщение комитета по экологии. По версии авторов инициативы, предлагаемый запрет позволит остановить утечку данных и поспособствует использованию экологических данных исключительно "для улучшения качества жизни россиян и заботы об экологии России".

Запрет на проведение экологической экспертизы планируется распространить на лиц без российского гражданства, на иностранных агентов и физлиц, с ними аффилированных, а также представителей иностранных и международных организаций. Право заниматься экоэкспертизой останется у экологических НКО и специалистов с аттестацией Росприроднадзора.