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Новости 10:34

Петербург направит профицит бюджета на погашение долгов

фото ЗакС политика Петербург направит профицит бюджета на погашение долгов

Порядка 29,5 млрд рублей профицита бюджета Петербурга предложили направить на погашение государственного долга. Такую идею высказала глава комитета по финансам Светлана Енилина за заседании правительства 20 сентября. Она считает нужным погасить облигационные займы, выпущенные до 2022 года. 

- Это позволит нам в дальнейшем сэкономить на обслуживании государственного долга. Таким образом, весь профицит мы предлагаем направить на погашение государственного долга, - заявила Енилина. 

Губернатор Александр Беглов назвал это правильным решением, отметив, что в случае необходимости город сможет снова взять кредиты. 

- Единственное, не все хотят продавать свои акции соответствующие, но надо максимально усилить. Я думаю, нам не удастся выкупить все долги, но надо максимально к этому стремиться, - добавил глава города. 

По подсчетам Смольного, доход города в этом году увеличился на 21% и составил 1,074 трлн рублей. 


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