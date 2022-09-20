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Новости 10:47

Производитель сворачивает производство Pepsi и 7Up в России

фото ЗакС политика Производитель сворачивает производство Pepsi и 7Up в России

Американская компания PepsiCo Inc. окончательно прекращает производство газированных напитков Pepsi, Mirinda, Mountain Dew и 7Up в России, следует из сообщения агентства Reuters от 20 сентября. Как отмечает издание, это произошло "почти через шесть месяцев после того, как американская компания заявила, что приостановит продажи и производство".

В заявлении PepsiCo Inc., сделанном для Reuters, говорится, что компания остановила изготовление концентратов для безалкогольных напитков. "Впоследствии все концентраты в России были израсходованы, а производство прекращено", — приводит агентство слова представителя компании, сказанные 8 сентября.

О приостановке производства, продаж и рекламных кампаний в России PepsiCo заявила в начале марта на фоне начавшейся спецоперации на Украине.

Фото: unsplash


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