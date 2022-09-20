Депутаты Госдумы намерены добавить в Уголовный кодекс статьи о мародерстве и добровольной сдаче в плен

Депутаты Госдумы намерены ввести в Уголовный кодекс понятия "мародерство", "военное положение" и "военное время", следует из поправок к третьему чтению законопроекта о внесении изменений в УК. Обновленный текст проекта доступен в электронной базе нижней палаты парламента.

На внесенные поправки обратил внимание 20 сентября правозащитник Павел Чиков, написавший о них в своем Telegram-канале. В обновленном виде законопроект предусматривает, в частности, лишение свободы за самовольное оставление части или места несения службы, а также за неявку призывника или контрактника на службу без уважительных причин в период мобилизации, военного положения, военного конфликта или в военное время. В случае если военнослужащий будет отсутствовать от двух до 10 дней, ему может грозить до пяти лет лишения свободы, если больше месяца — то до 10 лет.

За добровольную сдачу в плен депутаты предлагают наказывать военнослужащих лишением свободы на срок от трех до 10 лет, за мародерство предусмотрены сроки вплоть до максимального на 15 лет. За уничтожение, повреждение или утрату военного имущества законотворцы полагают нужным карать при помощи штрафов, ареста, ограничения по воинской службе, отправки в дисциплинарные части или же лишения свободы на срок до двух лет.

Кроме того, авторы проекта устанавливают наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет за неисполнение подчиненными приказов начальника в военное время или в условиях военного положения, вооруженного конфликта или ведения боевых действий, а также за "отказ от участия в военных или боевых действиях".

Также проект предполагает появление ряда статей о неисполнении оборонного заказа или нарушении условий государственного контракта.